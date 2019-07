echtsabbiegende Autos und Lkw sind eine der größten Gefahren für Radfahrer im Straßenverkehr . Immer wieder übersehen Auto- und Lkw-Fahrer beim Abbiegen geradeausfahrende Radfahrer, sodass es zur Kollision kommt – oft mit tödlichem Ausgang für den Radfahrer. Für Lkw gibt es bereits unterschiedliche Typen von Abbiegeassistenten – ihr Einbau ist jedoch erst ab 2022 für alle neuen Lkw-Typen EU-weit Pflicht. Für Pkw entwickelt Continental jetzt einen Rechtsabbiegeassistenten, der in Neufahrzeugen schon in rund zwei Jahren zum Einsatz kommen könnte. Technische Grundlage des Assistenten ist ein neuer Nahbereichs-Radar, den Continental Anfang Juli auf seiner "TechShow" im Vorfeld der IAA 2019 vorgestellt hat.

Anstelle der bislang verwendeten 24-Gigahertz-Technologie arbeitet die neue Radargeneration im 77-Gigahertz-Bereich. Laut Continental erfasse der Radarsensor die Umgebung dadurch in einer deutlich höheren Auflösung und Trennschärfe als bislang. Andere Verkehrsteilnehmer oder Hindernisse ließen sich so noch genauer erkennen. Auch erfasse der neue Radar Bewegungsrichtungen und Geschwindigkeiten exakter als bisher.

Quickshot: Abbiegeassistent (2019) - Infos - Vorstellung Dieser Assistent soll Leben retten Zur Videoseite

Der Radar erkennt also zum Beispiel einen Radfahrer, der sich von rechts hinten dem Fahrzeug nähert. Biegt das Auto in dieser Situation nach rechts ab, sendet der Radarsensor ein Signal an die Bremse des Fahrzeugs und bringt es zum Stoppen, ehe es zur Kollision mit dem Radfahrer kommt. Auch andere Verkehrsteilnehmer – Fußgänger oder Rollerfahrer etwa – werden von dem Sensor erfasst. AUTO BILD konnte sich während der "TechShow" bei einer Fahrdemonstration ansehen, wie sich der Assistent im Ernstfall verhält (siehe Video). Einer Auswertung der Continental-Unfallforschung zufolge könnte ein Rechtsabbiegeassistent für Pkw fünf Prozent aller Unfälle mit getöteten oder schwerverletzten Radfahrern in Deutschland verhindern helfen.