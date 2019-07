Z um Chef durchstellen will die Vorzimmerdame auf keinen Fall. "Wir müssen Transporte rauskriegen. Zur Beantwortung von Fragen haben wir keine Zeit", sagt die Frau forsch. Und fügt knapp hinzu: "Wir haben keine Zeit, uns damit zu beschäftigen." Hinter "damit" steckt ein Men­schenleben. Am 23. Januar 2018 fährt eine 52-jährige Radfahrerin durch Berlin-Schöneberg. Ein Fah­rer der Spedition BOS will gegen 6.35 Uhr von der Kolonnen- in die Hauptstraße rechts abbiegen, über­sieht die Frau. Sie stirbt noch an der Unfallstelle.

Welche Konsequenzen wurden gezogen?

Edeka Südbayern begann bereits 2016 damit, Abbiegeassistenten einzubauen. Eineinhalb Jahre später will AUTO BILD von der Spedition BOS und neun anderen, an schweren Abbiegeunfällen beteiligten Spedi­tionen, Bau- und Fuhrunternehmen wissen: Wurden nach dem Abbiegeunfall Abbiegeassistenten nach­gerüstet? Werden diese bei Neuan­schaffungen bestellt? Gab es für den Unfallfahrer oder dessen Kollegen nach oder bereits vor dem Unfall Schulungen, Sicherheitstrainings oder andere geeignete Maßnahmen, um derartige Unfälle zu vermeiden? Wurden andere Konsequenzen ge­zogen? Das Gute zuerst: Fast alle Firmen reagieren auf die Anfrage von AUTO BILD. Ebenfalls positiv: Mehr als die Hälfte aller befragten Lkw-Betreiber gibt an, in ihren Fuhrparks kamera- oder sensorbasierte Abbiegeassis­tenten einzusetzen. Eine Firma spricht von Wettbewerbsnachteilen, die durch zusätzliche Kosten gegen­über der Konkurrenz entstünden. Allerdings: Zwei Flottenbetreiber antworten gar nicht. Ein Unternehmer verweist auf praktische Probleme bei der Nach­rüstung.

1500 Euro Zuschuss pro Assistent

Bei diesem Unfall mit einem Lkw in Münster kam 2015 eine 27 Jahre alte Frau ums Leben. Die größten Panzer-Lkw zur Galerie Der Ein­bau von Ab­biegeassis­tenten kostet Speditionen und Fuhrunter­nehmen nicht mehr viel. Bundesverkehrsminister An­dreas Scheuer (CSU) hat ein Förderprogramm mit bis zu 1500 Euro Zuschuss pro Ein­bau aufgelegt. Voraussetzung: eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE). Diese hat das Kraftfahrt- Bundesamt bisher sechs Herstellern von Nachrüst-Assistenten erteilt. Eine Ministeriumssprecherin gibt an, dass bislang mehr als 500 An­träge für rund 3300 Assistenten vor­lägen. Die anfängliche Fördersumme von fünf Millionen Euro sei bereits nach wenigen Tagen gebunden gewesen – woraufhin die Gesamtsumme auf zehn Millionen verdoppelt wurde. "Jetzt gibt es kei­ne Entschuldigung mehr, Lkw nicht umzurüsten", sagt Minister Scheu­er, der als einziger EU-Ressortchef gegen den Zeitplan gestimmt hat, Abbiegeassistenten in Europa erst ab 2022 für neue Lkw vorzuschrei­ben. Neueste Planungen gehen so­gar erst von 2024 aus.

Ein Drittel weniger Tote möglich