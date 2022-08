In diesem Jahr haben wir sogar noch mehr Autos getestet als in den vergangenen. 116 Sportler erfüllen in zehn Kategorien unsere Kriterien und dürfen mitmachen bei unserer alljährlichen Leserwahl. Auffällig ist die gleichmäßige Verteilung auf die Klassen. 23 Kleinwagen und Kompakte stehen zur Wahl, dazu kommen 24 Limousinen und Kombis, 22 Sportwagen, ebenfalls 22 Supersportler sowie 25 SUV .

Hinweis Wählen Sie Ihre Favoriten! JETZT ABSTIMMEN Pfeil

Das können Sie gewinnen

Und natürlich können Sie tolle Preise gewinnen: Dem Hauptgewinner winkt ein Satz Sporträder des Modells Sparco Record. Es ist für viele Marken und Modelle mit Fünfloch-Anbindungen in 17, 18 und 19 Zoll verfügbar. Wert: bis zu 1500 Euro. Der zweite Preis ist ein Satz Federn nach Wahl (Pro-Kit oder Sportline) von Eibach im Wert von bis zu 700 Euro. Preise 3 bis 5: je ein Batterie-Ladegerät CTEK CS ONE (Wert je 230 Euro). Viel Glück!

Zoom Geben Sie Ihre Stimme bei der Wahl der Sportscars des Jahres ab und gewinnen Sie diese Preise.

So können Sie mitmachen

Die Teilnahme ist ab sofort möglich. Klicken Sie einfach auf den nachfolgenden Aktions-Balken. Sie müssen pro Kategorie einfach einen Favori­ten per Maus­ klick wählen, fertig! Teilnahmeschluss ist der 25. September 2022.

