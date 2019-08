Zur Abstimmung Firmenwagen-Award 2019

Die Zulassungszahlen von Firmenwagen steigen seit Jahren stetig an. Neben den klassischen Vertreterautos aus der Kompakt- und Mittelklasse werden auch immer mehr umweltfreundliche Modelle wie Elektroautos und Plug-in-Hybride zugelassen. Um den sauberen Verkehr in den Städten auszubauen, hat die Bundesregierung beschlossen, die Elektromobilität stark zu fördern. So will man das Steuerprivileg für Elektroautos als Dienstwagen verlängern und Sonderabschreibungen für E-Lieferfahrzeuge ermöglichen. Die folgenden Fahrzeugklassen bilden den Firmenwagenmarkt ab und zeigen die Vielfalt. Angesichts seiner wachsenden Bedeutung vergibt AUTO BILD 2019 zum zweiten Mal einen Firmenwagen-Award. Machen Sie mit bei der großen Leserwahl.