M it 600 h Audi-Spezialist Abt Sportsline holt noch mal deutlich mehr Leistung aus dem viertürigen der limitierte RS7-R hat sogar 740 PS und 920 Nm. Jetzt wird einer von nur 125 geplanten RS7-R verkauft! Gebrauchtwagen mit Garantie 251.030 € Audi RS7 Sportback, Benzin 3.900 km 3.900 km 544 kW (740 PS) 544 kW (740 PS) 09/2020 09/2020 Anfragen Audi RS7 Sportback, Benzin + 66115 Saarbrücken, Autohaus Scherer GmbH & Co. KG Saarbrücken Audi Zum Inserat Benzin, 12.6 l/100km (komb.) CO2 285 g/km* In Kooperation mit it 600 PS und 800 Nm maximalem Drehmoment ist der Audi RS 7 alles andere als langsam! Docholt noch mal deutlich mehr Leistung aus dem viertürigen Coupé . In der normalen Ausführung sind schon 700 PS und 880 Nm möglich,

Autohaus Scherer in Saarbrücken hat einen besonders auffälligen RS7-R im Angebot und das liegt nicht nur am ausladenden Bodykit und den riesigen 22-Zoll-Felgen, sondern vor allem an der Audi exclusive -Lackierung in grellem Grün. Dagegen wirkt der ebenfalls von Abt Sportsline veredelte Innenraum in Schwarz fast schon schlicht. Doch zurück zum Exterieur: Das RS7-R wird weltweit nur 125 Mal gebaut und zeichnet sich vor allem durch die martialische Optik aus. An der Front verbaut der Kemptener Tuner eine Frontlippe, einen Frontgrill-Aufsatz und Zusatz-Flics in Sichtcarbon. Im Profil fallen vor allem die zusätzlichen Radhausentlüftungen und Seitenschweller-Aufsätze auf und am Heck runden ein Dachkantenspoiler, ein Diffusor und eine neue Abgasanlage mit vier Endrohren den brutalen Auftritt ab. DasDagegen wirkt der ebenfalls vonveredelte Innenraum in Schwarz fast schon schlicht. Doch zurück zum Exterieur: Das Sondermodell wird weltweit nur 125 Mal gebaut und zeichnet sich vor allem durch die martialische Optik aus. An der Front verbaut der Kemptener Tuner eine Frontlippe, einen Frontgrill-Aufsatz und Zusatz-Flics in Sichtcarbon. Im Profil fallen vor allem die zusätzlichen Radhausentlüftungen und Seitenschweller-Aufsätze auf und am Heck runden ein Dachkantenspoiler, ein Diffusor und eine neue Abgasanlage mit vier Endrohren den brutalen Auftritt ab.

RS7-R mit 740 PS und 920 Nm

Nicht zu übersehen: In grellem Grün ist der Abt Audi RS7-R ein richtiger Hingucker! ©Heycar/Autohaus Scherer GmbH & Co. KG

RS7-R mit 740 PS und 920 Nm

Auch 22-Zöller, Gewindefedern, Sportstabilisatoren und zahlreiche RS7-R-Logos gehören zum umfangreichen und nicht ganz günstigen Tuning-Paket. Bei solch einer brutalen Optik muss natürlich auch die Leistung stimmen und so pusht Abt Sportsline den Vierliter-V8-Biturbo mit neuen Turboladern und Ladeluftkühler von serienmäßigen 600 PS und 800 Nm auf beeindruckende 740 PS und 920 Nm. Die Sprintzeit auf 100 km/h verkürzt sich von ehemals 3,6 Sekunden um vier Zehntel auf 3,2 Sekunden. Besonders hervorzuheben ist, dass Abt Sportsline eine zweijährige Garantie gewährt.

Preis von über 250.000 Euro

Die Umbaukosten gibt Abt Sportsline mit 68.138 Euro plus 6336 Euro Montagekosten und TÜV-Eintragungen an. In diesem Fall kommt noch das ab Werk sehr umfangreich ausgestattete Basisfahrzeug inklusive Audi exclusive- Lackierung und vielem mehr hinzu, was den heftigen Verkaufspreis von 251.030 Euro erklärt. Da ist es auch nur ein schwacher Trost, dass die Mehrwertsteuer ausweisbar ist. Immerhin handelt es sich bei diesem RS7-R quasi um einen Neuwagen, denn er wurde erstmals im September 2020 zugelassen und hat jungfräuliche 3900 Kilometer auf dem Tacho.