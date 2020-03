irklich gebraucht hätte der Muskel unter derdie Kraftkur nicht: Bereits ab Werk schickt derimsatte 435 PS (320 kW) und üppige 900 Nm in den Allradantrieb . Beiund knapp fünf Sekunden bis Tempo 100 ist allenfalls die spürbare Anfahrschwäche ärgerlich, der Edeltuner Abt mit einer gehörigenentgegentritt. Dank einer neuen Leistungselektronik kommt die Vierliter-Maschine im SQ7-Bug auf(375 kW) undund überzeugt laut Abt-Chef Hans-Jürgen Abt durch "die enorme Kraft mit ihrer hervorragenden Fahrbarkeit".

Da wollen wir gar nicht widersprechen: Der Abt Audi SQ7 TDI. Bereits beim Herausbeschleunigen auf der Autobahn drückt einen derimposant in die bequem anliegenden Sportstühle aus handschuhweichem Leder. Der Vortriebsdrang ist dabei – abgesehen von der– gigantisch und so brachial, wie es eben nur ein doppelt aufgeladener V8-Diesel kann. Dank desund der dezent im Hintergrund arbeitenden Achtstufenautomatik wird die stattliche Motorleistung trotz teils rutschiger Fahrbahn und Temperaturen um die null Grad Celsiusauf den Asphalt gebracht.

Brachial: Der auf 510 PS erstarkte Vierliter-V8 soll den Abt SQ7 in unter fünf Sekunden auf 100 km/h schieben.

Teuer: Mit der Leistungssteigerung und allen Extras sprengt der Abt SQ7 die 120.000-Euro-Grenze.

So wünscht man sich einen, mit dem man dank des 85-Liter-Tankszurücklegen kann, und der die Insassen zudem noch mit einem hörenswert sattenverwöhnt. Für Exportmärkte gibt es für 590 Euro Aufpreis sogar noch etwas mehr auf die Ohren und deutlich weniger Understatement. Das verliert der Abt Audi SQ7 TDI übrigens auch mit den dick aufgeblasenen Backen, die ihm dasverleiht. So viel Sportlichkeit und Exklusivität haben jedoch ihren Preis. Bereits der Leistungsnachschlag kostet, zuzüglich Montage, TÜV-Abnahme und Garantieerweiterung sind es knapp über 6000 Euro. Wer dem Audi SQ7 TDI, Zusatz-Belederungen und einen 22-Zoll-Radsatz aus dem Hause Abt spendieren will, schraubt den Basispreis von 95.700 Euro deutlich über die