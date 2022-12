Adressiert man in der Kommunikation die emotionale Ebene, fällt der Zugang zu Menschen in der Regel wesentlich leichter. Das wissen auch Betrüger. Deshalb geht es in Phishing-Mails oft um Notfälle oder dringende Angelegenheiten. Emotionale Themen eben.

Die Hoffnung der Betrüger: dass man in dem Moment nicht so sehr auf die Äußerlichkeiten achtet, sondern schnurstracks das macht, was in der Mail steht. In einem aktuellen Fall kommt eine Mail vermeintlich vom Automobilclub ADAC, wie die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein warnt.