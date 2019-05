Überskommt der Reiseverkehr laut ADAC richtig in Fahrt. Viele Ausflügler starten schon am Mittwoch (29. Mai) in ein verlängertes Wochenende. Der Donnerstag ist bundesweit ein Feiertag und noch mehr Menschen als sonst zieht es in die Naherholungsgebiete, an die Küsten oder in den Süden. Am Sonntag (2. Juni) fahren sie dann zurück nach Hause. Staufreies Durchkommen ist voraussichtlich nur am Freitag und Samstag möglich (). Dazu behindern viele Bauarbeiten den Verkehrsfluss.