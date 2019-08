Adria Coral Plus 670 DL: Wohnmobil-Test

S

chon der Name scheint bei ihm Programm: Adria. Coral. Plus. Das klingt nach Urlaub im Süden, nach weitem Meer und wenig Last. Auf keinen Fall nach Alltag. Das passt zu ihm, so leicht, elegant und modern, wie er auftritt. Wobei sie ihn bei Adria auch mit dem Wort Sky nicht schlecht beschrieben hätten: Himmel. Ein Begriff, den Adria tatsächlich mehrfach nutzt – beim Sky-Line-Außenprofil, beim Sky Roof oder der Sky Lounge. In der Tat ist es so, dass der Adria Coral Plus mit seinen zwei riesigen Dachfenstern den Himmel direkt ins Auto holt. Und der erste Blick nach innen, so viel sei jetzt schon verraten, überrascht tatsächlich mit Helligkeit und Weite.Zu unserem Test trat der Adria Coral Plus 670 DL an. Mit Plus beschreibt Adria die mittlere Ausstattungsstufe der Coral-Baureihe, die über dem einfacheren Axess positioniert ist, doch unterhalb des noch luxuriöseren (und außen in schickem Silber gehaltenen) Supreme bleibt. Dem Plus scheint es jedenfalls an nichts zu mangeln. Innen überzeugt das Wohnmobil nicht nur mit dem vielen Licht, das von oben kommt, sondern auch mit seinem leichten, frischen Design . Die Oberflächen tragen den hübschen Namen Symphony White, und besonders überzeugend wirken die Dachstauschränke, die übrigens genau das nicht sind, sondern in einem respektvollen Abstand unter dem Dach wie zu schweben scheinen. Das schafft optische Leichtigkeit und Eleganz, ohne dass dabei viel Raum verloren geht.