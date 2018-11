W as gehört zu einer heiteren und besinnlichen Vorweihnachtszeit dazu? Richtig: Adventskalender. Sie bieten inzwischen für jeden Geschmack etwas: Bausteine, Bier, Kosmetik, Werkzeug – es gibt fast alles. Und für Autofans? Die AUTO BILD-Redakteure Raphael Schuderer und Christopher Clausen haben schon mal drei Adventskalender geplündert.

Hot Wheels

Hot Wheels, der Kalender zur Serie: ein cooles Set für kleine Autofans mit vielen witzigen Extras. Das ist er: Der Kalender zu der bekannten Hot-Wheels-Reihe. Das ist drin: Acht verschiedene Autos – wie schon immer ähneln sie keinen existierenden Autos, sondern sind wilde Eigenkreationen. Dazu kommen 16 Zubehörteile wie eine Rampe, ein Schneepflug, ein Schlitten, ein Yeti, Rentiere, eine Zapfsäule. Die Front lässt sich herunterklappen und bildet gleich einen Spielteppich. Das kostet er: Laut unverbindlicher Preisempfehlung 25,99 Euro. Für wen geeignet: Eher für Kinder als für Erwachsene.

Raphael Schuderer meint: "Ein cooles Set für kleine Autofans – vorrangig natürlich für Kinder. Ich mag die witzigen Extras wie den Yeti, auch die abwechslungsreichen Fantasie-Karren kommen beim Nachwuchs bestimmt gut an. Die Qualität geht in Ordnung, auch das Preis-Leistungsverhältnis ist okay." Christopher Clausen meint: "Mir gefällt die ausklappbare Spielfläche. Acht Autos plus Zubehör – das macht eine gute Mischung. Vorsicht: Nicht für Kleinkinder geeignet, manche Teile sind wirklich klein." (Die Packung empfiehlt ein Alter von mindestens drei Jahren.) Wertung: 4 von 5 Punkten

Porsche-Kalender von Franzis

Porsche-Kalender von Franzis

Porsche: Bauteile in 24 Boxen. Heraus kommt ein Porsche 911 von 1965. Nicht gerade günstig! Das ist er: Ein Adventskalender für Erwachsene zum Basteln aus dem Franzis-Verlag. In jeder der 24 kleinen Boxen stecken ein oder mehrere Bauteile, um am Ende einen kleinen Porsche 911 von 1965 zusammenzubauen. Das ist drin: Das Porsche-Modell besteht aus sechs Einzelteilen, dazu kommen ein Sockel, ein Soundmodul, Hintergründe für ein Diorama, Dekomaterial wie ein Papp-Reifenstapel und ein Buch; es erzählt die Geschichte des 911er und der Marke Porsche und gibt Tipps zum Aufbau. Das kostet er: 49,95 Euro

Christopher Clausen meint: "Die Verpackung gefällt mir richtig gut. Die 24 Boxen sind liebevoll gestaltet, das Begleitbuch gibt einen schönen Einblick in die Porsche-Welt – und ist auch noch sehr liebevoll gestaltet. Das Modell an sich ist schön gemacht, das Festschrauben einzelner Teile (Soundmodul und Lautsprecher) und des Modells auf dem etwas dünnen Sockel ist wegen des zu feinen Schraubendrehers nicht ganz einfach. Auf das Soundmodul hätte ich persönlich auch verzichten können. Der Preis ist nicht ganz ohne – das Gesamtpaket macht das aber wett."

Raphael Schuderer meint: "Schöne Optik – aber das Modell hält sein Versprechen für mich nicht ganz. Die wackeligen Dioramen-Hintergründe überzeugen mich nicht. Das Soundmodul ist eine gute Idee, leider klingt das Motorengeräusch aus dem Mini-Lautsprecher nicht wie ein echter Porsche. Die kleinen Extras (Reifenstapel, Skier) wirken durch den klobigen Kunststoff-Aufsteller nicht sehr hochwertig. Dafür habe ich das Buch gern durchgeblättert." Wertung: 3,5 von 5 Punkten

Revell RC Adventskalender

Das ist er: Ein Set mit 24 Türchen für Bastler ab acht Jahren: Hinter jedem Türchen steckt ein Bauteil für einen knallroten, ferngesteuerten Monstertruck. Das ist drin: Viele Einzelteile und noch mehr Schrauben – sogar die Batterien sind dabei. Ob einzelne Federn, der Motor für die Lenkung oder die einzelnen Reifen – alles wird mit dem mitgelieferten Schraubendreher befestigt. Das kostet er: 29,99 Euro

Revell: Hinter den 24 Türchen wartet ein knallroter, ferngesteuerter Monstertruck. Christopher Clausen meint: "Nett verpackt, coole Optik. Was mich beim Auspacken stört: Vor einigen Fächern ist Klebestreifen angebracht, damit nichts rausfällt oder in andere Fächer rutscht. Gut gemeint, teils verkleben dann aber dünne Schräubentütchen mit dem Klebeband und beim Lösen muss man aufpassen, dass nicht alles durch die Gegend fliegt. Das Zusammenbauen macht Spaß, ist teils recht frickelig. Eltern sollten Kinder von acht bis zwölf Jahren beim Aufbauen unterstützen. Der fertige Truck ist richtig cool – und stabil! Bei einigen Zusammenstößen mit Bürostühlen oder Schränken in der Redaktion hat der Truck nichts abbekommen."