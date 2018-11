Gewinnen Sie mit der urlaubsbox "Servus in Österreich" eine Auszeit für zwei. Der Clou: Sie entscheiden, wohin es geht.

ein origineller Last-Minute-Tipp. In der Schachtel steckt ein Reisegutschein für einen Kurzurlaub zu zweit. Aus insgesamt rund 1000 Hotels in Europa kann die/der Beschenkte das Wunschziel selbst auswählen. Die 15 Themen-Boxen verschiedener Preiskategorien sind ab Ende des Kaufjahrs drei Jahre gültig.

Wir verschenken 4 x eine urlaubsbox "Servus in Österreich" im Wert von je 239,90 Euro. Sie beinhaltet je zwei Nächte im Doppelzimmer inklusive Frühstücksbuffet für zwei Personen in einem von rund 120 alpinen meist 4-Sterne-Häusern. Einen 80-Euro-Wertgutschein für weitere Hotelleistungen gibt’s obendrauf.





urlaubsbox ist eine Marke der INVENT Marketing & Tourismus GmbH mit Sitz in Linz/Österreich. Das Unternehmen ist seit mehr als 20 Jahren auf dem deutschsprachigen Reisemarkt tätig und hat sich dort als Top-Anbieter von Hotelgutscheinen etabliert. Die orts- und zeitungebundenen Voucher können online in einen Kurzurlaub mit bis zu zwei Übernachtungen eingelöst werden. Zahlreiche Drei- bis Fünf-Sterne-Unterkünfte in Europa stehen je nach Box zur Wahl, darunter Häuser in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien oder der Schweiz. Wer mag, verlängert seinen Aufenthalt – oftmals zu Sonderpreisen. Zudem beinhaltet die urlaubsbox meist Frühstück und einen Wertgutschein bis zu 120 Euro. Damit genießen Gäste gratis weitere Hotelleistungen wie Wellnessanwendungen oder ein mehrgängiges Menü.