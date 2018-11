Am Montag, den 24. Dezember 2018 gibt's wieder Geschenke. Auch in diesem Jahr hat der Weihnachtsmann tolle Preise im Sack. In Türchen Nummer 3 v

erlost

die Telekom drei Lenovo VR-Headsets im Gesamtwert von 1197 Euro

. Spielen Sie mit und beantworten Sie die Tagesfrage. Keine Lust nach der Antwort zu suchen? Dann können Sie auch per Telefon oder SMS teilnehmen. Nähere Informationen dazu erhalten Sie am Ende dieser Seite.



Für alle, die schon immer ein VR-Headset haben wollten, um spannende Videos im einzigartigen 360°-Modus anzuschauen, verlost die Telekom jetzt dreimal ein hochwertiges Lenovo Mirage Solo VR-Headset inklusive vorinstallierter

Magenta Virtual Reality App





Die "VR Lounge" der Telekom, eine der ersten interaktiven Plattformen dieser Art.





Mit der kostenlosen App "Magenta VR" die besten VR-Videos anschauen und bald sogar im virtuellen Raum Freunde treffen.



Gemeinsam schauen Sie dort Videos an, browsen auf Social Media Kanälen und unterhalten sich miteinander.

Auf diese Weise können jetzt spielend einfach Freundschaften auch auf großer Distanz gepflegt und Weihnachtsgrüße ausgetauscht werden.

Denn in der virtuellen Realität ist es nebensächlich, wo auf der Erde sich der Nutzer gerade physisch befindet – in der "VR Lounge" der Telekom kommen alle zusammen.



In Kombination mit dem ersten eigenständigen VR-Headset von Lenovo wird das virtuelle Erlebnis perfekt: Durch die Integration neuester VR-Technik, eines WLAN-Moduls und eines hochauflösenden Displays ist die Nutzung besonders einfach und komfortabel – komplett ohne zusätzliche Geräte oder Kabel. Telekom – Erleben, was verbindet.





Ausführliche Infos zum Produkt finden Sie unter: