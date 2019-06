Fahrfehler in der kniffligen S-Kurve vor Start-Ziel kosten viel Zeit. Worauf kommt es im Rennen besonders an? "Mentale Stärke ist sehr wichtig", weiß Karsten Eck dank seiner langen Erfahrung. "Es gilt, ruhig zu bleiben und auf den Punkt die beste Leistung abzurufen", sagt der Slotracing-Profi, der seine Carrera-Leidenschaft bereits mit neun Jahren entdeckt hat. Nach den packenden Vorläufen und Shootout-Duellen in der K.-o.-Phase triumphiert Oliver Ruppert am Ende in einem engen Finale mit nur 7,015 Sekunden Vorsprung vor seinem Rivalen Nico Schätzke. Und bei den Junioren? Hier darf sich Noah Clemens als neuer Champion feiern lassen.