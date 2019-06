Bewertet wird nach "Authenticity, Creativity und Garage Spirit". Besticht Ihr Auto also durch einzigartige Details? Haben Sie die ein oder andere Stunde an Ihrem Fahrzeug geschraubt oder hat Ihr Auto Potenziale ein cooles Hot Wheels zu werden? Dann bewerben Sie sich jetzt und werden Sie Teil eines einzigartigen Erlebnisses. Bewerbungen werden bis zum Einsendeschluss am 21. Juli 2019 angenommen.

Was gewinnen Sie? Einen Startplatz für Sie und eine Begleitperson bei der diesjährigen Hamburg-Berlin-Klassik Rallye vom 29. bis 31. August 2019 von Berlin nach Hamburg. Behaupten Sie sich innerhalb der Rallye gegen den anderen Gewinner in verschiedenen Challenges, gewinnen Sie eine Reise für sich und Ihr Auto zur SEMA Show 2019 sowie die Chance, Ihr Fahrzeug als 1:64 Hot Wheels produzieren zu lassen.

Wann ist die An- und Abreise? Die Anreise findet je nach Wohnort am Dienstag, den 27. oder Mittwoch, den 28. August 2019 statt. Offizieller Beginn ist am Mittwoch den 28. August. ca. um 14 Uhr in Berlin. Abreise ist am 1. September 2019 nach dem Frühstück aus Hamburg.

Wie sehen die Challenges innerhalb der Rallye aus? Neben den Rallye-Prüfungen, die alle Teilnehmer bewältigen müssen, werden gesondert noch zusätzliche Challenges für die beiden Hot Wheels Gewinner kreiert, um das Duell der Beiden um den großen Hot Wheels Hauptpreis mehr in den Vordergrund zu rücken. Um den Gewinner zu ermitteln, fließen die Ergebnisse aller Challenges in ein eigens konzipiertes Bewertungssystem ein. Alle Challenges können ohne besondere Voraussetzungen bestritten werden.

Was beinhaltet der Hot Wheels Hauptpreis? Sollten Sie der Gewinner der Challenges sein, wird Ihr Fahrzeug nach Amerika verschifft und nimmt an der SEMA Show 2019 in Las Vegas im November teil. Das beinhaltet auch eine Reise für Sie nach Las Vegas (ca. 5. bis 8. November 2019), um das große Finale der Hot Wheels Legends Tour live mitzuverfolgen. Dort kürt eine Jury aus allen Finalisten einen Sieger, dessen Auto als 1:64 Hot Wheels produziert wird und in den regulären Verkauf kommt. Hot Wheels übernimmt dabei alle Verschiffungs- und anfallenden Reisekosten.

Wie lange muss ich dafür auf mein Auto verzichten? Eine Verschiffung zwischen Europa und Amerika dauert ca. vier Wochen. Insgesamt müssen Sie also rund neun Wochen auf Ihr Auto verzichten. Es handelt sich hierbei grob um den Zeitraum von Anfang Oktober bis Anfang Dezember 2019. Innerhalb der Verschiffungszeit ist das Auto komplett versichert. Es wird dir in der Zeit kein anderes Auto zur Verfügung gestellt.

Kommen Kosten auf Sie zu? Alle Kosten werden von Hot Wheels übernommen. Dies beinhaltet sowohl alle Reise-, Übernachtungs- und Verpflegungskosten als auch die komplette Verschiffung des eigenen Autos.

Foto und Video: Während allen Veranstaltungen werden die Teilnehmer fotografiert und gefilmt. Dieses Material wird von Hot Wheels für Werbezwecke genutzt.



Teilnahmebedingungen:

Einsendeschluss ist der 21. Juli 2019. Eine Jury bewertet alle Einsendungen und kürt zwei Gewinner, die an der Hamburg-Berlin-Klassik-Rallye (29. bis 31. August 2019) teilnehmen. Während der Rallye wird mithilfe einiger Challenges ein Sieger ermittelt, der mit seinem Auto in die USA zur SEMA-Show (5. bis 8. November 2019) nach Las Vegas reisen darf und die Chance hat, sein Auto als Hot Wheels-Modell im Maßstab 1:64 in den Handel zu bringen. Alle Reisekosten werden dabei übernommen. Das Auto wird dem Gewinner dabei circa neun Wochen nicht zur Verfügung stehen.