Entspannt tanken, ohne lange Schlange an der Kasse: Das geht ganz einfach mit dem Smartphone an der Zapfsäule. Die praktische App von Ryd macht's möglich. Und jetzt bieten AUTO BILD und Ryd noch ein ganz besonderes Extra: Die ersten 10.000 Leser, die sich über die Ryd-App fürs mobile Bezahlen anmelden, erhalten von Mastercard einen 10-Euro-Tankgutschein.

Bezahlen direkt aus dem Auto

Nutzen Sie Ryd, müssen Sie zum Sprit-Bezahlen nicht mehr an die Tankstellen-Kasse. Ihre Tank-Quittung erhalten Sie an Ihre E-Mail-Adresse. Nach dem Bezahlen sendet die Ryd-App eine Zahlungsbestätigung ans Kassensystem der Tankstelle. Anschließend erhalten Sie einen Hinweis in der App, dass Sie nun weiterfahren fahren können. Bequemer geht es kaum.

So funktioniert die Ryd Pay-App



Um vom Auto aus bargeldlos zu bezahlen, müssen Sie Ihre Zahlungsdaten einmalig in der Ryd-App hinterlegen. Als Zahlungsmittel hinterlegen Sie für den 10-Euro-Gutschein Kredit- und Debitkarten von Mastercard oder Visa im Mastercard-Profil. Alle Daten werden in der App nach deutschen Bankenstandard verschlüsselt. Bei welcher Tankstelle Sie per Ryd Pay bezahlen können, zeigt Ihnen ein grün leuchtender Button in der App. Zusätzlich erhalten Sie eine Push-Nachricht ans Handy, wenn Sie sich im Umkreis von 50 Metern um eine Tankstelle für Ryd Pay befinden. Die Tankstellenkette HEM ist mit 330 Stationen der größte Partner in Deutschland. Alle Infos hier Jetzt Tankgutschein sichern!

Sichern Sie sich Ihren Gutschein



Aktion: Mobiles Bezahlen an der Tankstelle mit der Ryd Pay-App zur Galerie Haben Sie Lust bekommen, mobiles Bezahlen an der Tankstelle auszuprobieren? Dann laden Sie die Ryd-App kostenlos für iOS oder Android auf Ihr Smartphone. Dort finden Sie alle wichtigen Infos sowie eine Karte der teilnehmenden Tankstellen. Melden Sie sich in der App an und hinterlegen dort Ihre Bezahldaten. Nach kurzer Prüfung erhalten Sie eine Bestätigung, dass Ihre Daten erfolgreich hinterlegt wurden.