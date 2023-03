Allein schon der Name. Giulia . DIE Giulia. Wenn so ein Auto schon "die" ist und nicht "der", wenn wir also über unser Fahrzeug so sprechen wie über unsere Freundin, dann hat es mit Amore zu tun.

Neue LED-Scheinwerfer und digitale Instrumente

Und Sie fragen sich: Was ist die Neuheit an einem acht Jahre alten Auto? Etwas Optik (Scheinwerfer mit drei Einzelelementen in Voll-LED-Matrix-Technologie, Kühlergrill überarbeitet), etwas Technik (digitale Instrumententafel mit wählbarer Grafik, Software-Updates fürs Infotainment online möglich). Warum wir bei so wenig News trotzdem groß und breit berichten? Weil wir verliebt sind!

Wir befassen uns also gar nicht erst mit Multimedia, das Bord-Navi kann eh nix. Wenn du zuverlässig ans Ziel kommen willst, stöpselst du gefälligst dein Handy an und nutzt Google Maps.

400 Nm Drehmoment, heckbetonter Allradantrieb



Mit 1545 kg ist die Giulia ein Leichtgewicht in dieser Klasse, Türen, Motorhaube, Kotflügel vorn aus Alu, Kardanwelle aus Kohlefaser. Du merkst dem Auto diese Leichtigkeit in jeder Lebenslage an, so agil spurtet Giulia aus der Kurve, so spurtreu lenkt sie ein. Und du denkst: War doch nicht alles schlecht früher, als Alfa uns diese Freundin beschert hat.