Allradauto des Jahres – diesen Preis hätte jeder Autohersteller gern. Denn ihn vergeben die Leser des größten Allradmagazins Europas – und das sind Sie! Die zur Wahl stehenden Allradmodelle in zehn Kategorien finden Sie hinter dem "Jetzt abstimmen"-Button. Wir haben uns bewusst auf die offiziell importierbaren Allradmodelle beschränkt, Grauimporte und in geringer Stückzahl zu uns importierte 4x4-Exoten weggelassen.

Als Dankeschön fürs Mitmachen verlosen wir 50 Shell-Tankgutscheine im Wert von je 100 Euro, einlösbar an jeder Shell-Station in Deutschland – für Kraftstoffe, aber auch für weitere Produkte und Dienstleistungen, welche von der jeweilige Shell-Station angeboten wird. Daneben gibt es eine Reihe weiterer schöner wie nützlicher Dinge wie eine Rameder-Dachbox, eine Armbanduhr aus der Abt-Uhrenkollektion bis hin zum transportablen Kompressor vom Ausrüster

So können Sie teilnehmen

Die Allradautos des Jahres ermitteln wir demokratisch per Mehrheitsvotum in zehn Kategorien: Geländewagen und SUV bis 30.000 Euro, Geländewagen und SUV von 30.000 bis 50.000 Euro, Geländewagen und SUV über 50.000 Euro, Crossover, Allrad-Hybrid- und Elektroautos, Pickups, Allrad-Pkw bis 40.000 Euro, Allrad-Pkw über 40.000 Euro, Allrad-Sportwagen, -Coupés und -Cabriolets, Allrad-Vans und -Busse. Wählen Sie die Allradautos des Jahres in zehn Kategorien, indem Sie auf den nachfolgenden Link "Jetzt abstimmen" klicken

JETZT ABSTIMMEN Wählen Sie die Allradler des Jahres 2019!