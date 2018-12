Allradler bis 2500 Euro: Gebrauchtwagen-Test

nsere geheime Angst heißt Streusalz. Schon der Gedanke an das ätzende Granulat lässt uns erschaudern. Sehen wir einen gut erhaltenen Mercedes W 123 im Winter an der Straße stehen, möchten wir dem Besitzer am liebsten das H-Kennzeichen aberkennen. Zum Glück gibt es für Oldtimer- und Motorradfahrer die zweite und andere Fahrspaßsaison. Die der billigen Winterautos. Wer für eine Hand voll Euro eine alte Kiste für eine Saison kauft, kann freier und verspielter entscheiden. Warum nicht einfach mal eine Luxuslimousine ? Oder einen fetten Offroader? Nur schnell sein muss man, da draußen suchen noch mehr nach einer Affäre für einen Winter.

Technische Daten Modell Honda HR-V 1.6 4WD Hyundai Terracan 2.9 CRDi GLS Motor Vierzylinder Vierzylinder Hubraum 1590 cm³ 2902 cm³ Leistung 77 kW (105 PS) 120 kW (150 PS) Drehmoment 135 Nm 345 Nm Spitze 162 km/h 168 km/h 0–100 km/h 12,0 s 13,0 s Baujahr 1999 2003 Laufleistung 115600 km 261500 km Steuer pro Jahr 108 Euro 463 Euro HPF/TK/VK 20/15/11 22/19/14 Preis 1490 Euro 2290 Euro Modell Audi A8 (D2) 2.5 TDI Jaguar X-Type 3.0 V6 Motor Sechszylinder Sechszylinder Hubraum 2496 cm³ 2967 cm³ Leistung 110 kW (150 PS) 169 kW (230 PS) Drehmoment 310 Nm 279 Nm Spitze 213 km/h 229 km/h 0–100 km/h 1 1 ,1 s 7,5 s Baujahr 2.000 2003 Laufleistung 264 600 km 169000 km Steuer pro Jahr 386 Euro 313 Euro HPF/TK/VK 20/27/22 20/20/21 Preis 2490 Euro 2990 Euro Modell Chevrolet Trans Sport AWD 3.4 V6 Renault Kangoo 4x4 1.9 dCi Motor Sechszylinder Vierzylinder Hubraum 3350 cm³ 1870 cm³ Leistung 138 kW (188 PS) 62 kW (84 PS) Drehmoment 284 Nm 180 Nm Spitze 172 km/h 147 km/h 0–100 km/h 13,2 s 16,2 s Baujahr 2002 2003 Laufleistung 247000 km 242500 km Steuer pro Jahr 229 Euro 112 Euro HPF/TK/VK 15/23/18 16/16/11 Preis 2300 Euro 1850 Euro Modell Mitsubishi Colt 1.3 Gli Motor Vierzylinder Hubraum 1299 cm³ Leistung 55 kW (75 PS) Drehmoment 108 Nm Spitze 170 km/h 0–100 km/h 12,5 s Baujahr 1995 Laufleistung 82450 km Steuer pro Jahr 196 Euro HPF/TK/VK 16/11/10 Preis 1490 Euro

Bei AUTO BILD findet dieser Konkurrenzkampf bereits auf dem Redaktionsflur statt. Wir, die Kollegen Stefan Novitski und Malte Büttner, haben das gleiche Ziel. Für maximal 2500 Euro suchen wir einen Kandidaten mit Rest-TÜV und Charakter. Und weil das allein zu einfach wäre, nehmen wir noch Allrad auf die Sollseite. Damit glückt dann auch die nächste Snowboardtour in die Berge. Wie in alten Zeiten begeben wir uns auf Kiesplatztour. Kurven durch die ganze Stadt und das Umland, wühlen in den hintersten Ecken der Exporthändler nach unserem Traum-4x4. Lange nicht so einfach wie gedacht. In dieser Preisklasse winden sich die Händler vor der gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistung. Verkäufe an privat machen sie, wenn überhaupt, nur im Auftrag. Verständlich, die meist angejahrten Kandidaten bieten dem Händler kaum die Marge, um die ungewisse Zukunft abzusichern. Am Ende hat jeder drei Kandidaten gefunden. Vielleicht nicht der ganz große Traum, aber allemal genug Spaß für einen Winter.