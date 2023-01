Fahreindruck vom Fara F/All Road



Ein gutmütiges Langstreckenrennrad mit angedeuteten Offroad-Kapazitäten: So lässt sich das F/All Road charakterisierten. Die glatten 35-Millimeter-Reifen von Panaracer fühlen sich am wohlsten, wenn sie erstmal auf grader Strecke ins Rollen gekommen sind, für den Ortsschildsprint wie auch das explosive Beschleunigen aus Kurven sind sowohl die Reifen, als auch das F/All Road als ganzes nicht ausgelegt.

In Sachen Ausstattung und Rahmengeometrie hat Fara dieses Allroad-Bike für lange Tage im Sattel konzipiert. Vielleicht wurden die norwegischen Entwickler von den skandinavischen Langstreckenklassikern Trondheim-Oslo oder Vätternrundan inspiriert, bei denen 300 Kilometer und mehr an einem Tag zurückgelegt werden.

Passend zum skandinavischen Wetter bietet Fara gleich passende Schutzbleche an – ein sinnvolles Investment für alle, die nicht nur im Sommer lange Tage auf dem Rennrad verleben möchten. An den Provianttransport an langen Rennradtage hat Fara auch gedacht, das Besondere am Konzept von Fara ist: Im Rahmen befinden sich Schraubpunkte, an denen Fidlock-Magnete befestigt werden. Dort kann man zum Beispiel eine passende Rahmentasche einhängen, die dann ohne lackschädigende Klettriemen auskommt. Sehr schick.