Ein Endurance-Rennrad für Radsportler, denen es nicht auf das letzte Watt an Aero-Ersparnis ankommt und solche, die auch schlechte Wege mit dem Straßenrenner befahren möchte – überdies zu einem interessanten Preis: So das Konzept hinter dem VRC, das die Entwickler von Votec konsequent verfolgt haben. Das VRC hat mich über die Saison 2022 begleitet, hier kommt der Dauerttest zum Allroad-Bike von Votec.

Allroad- statt Gravelbike

Das VRC ist in erster Linie ein Rennrad, das merkt man auch am langen Vorbau (110 Millimeter in Größe L), am tiefen, klassischen Rennlenker (nix Flare) und am strammen Cockpit, das nicht auf das Abdämpfen von Wurzeln und Steinen unter dem Vorderrrad ausgelegt ist. Darüber hinaus hat Votec, in dieser Preisklasse alles andere als selbstverständlich, dem VRC die Funkschaltung Sram Rival AXS inklusive Powermeter spendiert. Zwar kein Leichtgewicht, dafür sehr vielseitig und auch für ambitionierte Radsportler, die strukturiert trainieren, interessant.