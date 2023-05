Dem Mann Dringt die Lebensfreude aus allen Poren, sein herzerfrischendes Lachen steckt an. Manuel Lettenbichler, den seine Fans alle nur Letti nennen, hat aber auch allen Grund zur Freude. Zum einen hat er in der abgelaufenen Saison den Titel in der Hard-Enduro-Weltmeisterschaft geholt, zum anderen bekommt er gleich ein neues Spielzeug.

Es wirkt tatsächlich – obwohl die Jahreszeit eigentlich nicht passt – ein wenig wie das Warten aufs Christkind, als Stefan Krause und Philipp Wex, die Gründer von Alphavan, den 25-jährigen Motorrad-Champion durch die Hallen ihrer jungen Van-Manufaktur führen. Die ist in einem ehemaligen Autohaus in Wangen im Allgäu untergebracht.

Liebe zum Detail

Der Maschinenbauingenieur Stefan Krause war bei BMW Motorsport tätig, der Digitalfachmann Philipp Wex kommt von Mercedes und war dort maßgeblich am Projekt des Fahrzeugsteuerungssystems MBUX beteiligt. Kein Wunder also, dass diese Steuerungseinheit auch bei Alphavan eine wesentliche Rolle spielt – und Krauses Selbstausbau die Blaupause für den aktuellen Alphavan ist. Bislang gibt es tatsächlich nur einen.

Sprinter als Basis



Umbauten für die Zweiräder



Dafür mussten die Kästen im Kofferraum weichen, die Elektronik verschwand in den Wohnraum, der Frischwassertank unterflur und das Ersatzrad an einen zusätzlichen Halter an der linken Hecktür. Nun passen auch die beiden Trainingsmaschinen rein, die Manuels Freund und Assistent in einem Transporter mitgebracht hat. Ohne großen Kraftaufwand schiebt der Champion seine Bikes über eine leiterartige Auffahrhilfe in den Laderaum und verzurrt sie dort.