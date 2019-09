Deristund Nummer 9 von nur 59 gebauten Langversionen (insgesamt wurden 202 B12 5.7 gebaut). Der 7er in derhat zwar schon über 196.000 Kilometer gelaufen, doch davon sollten sich potentielle Interessenten nicht abschrecken lassen. Schließlich stammt der B12 ausund ist. Der letzte Service wurde bei Kilometerstand 196.820 Kilometern direkt bei BMW durchgeführt.

Auf den Bildern ist der B12 innen und außen in sehr gutem Gebrauchtzustand und sieht eher nach maximal 100.000 Kilometern Laufleistung aus. Dieser positive Eindruck wird durch ein Classic-Analytics Gutachten mit der Note "2" bestätigt. Sogar der alte originale KFZ-Brief und -Schein sind noch vorhanden und werden bei Verkauf mitgegeben.

Das Lederlenkrad hat die typischen Alpina-Schalttasten für die Switch-Tronic.



Zur Ausstattung deslässt sich sagen: Alles, was Mitte der 90er-Jahre gut und teuer war ist an Bord. Ein kurzer Auszug: Lederausstattung in Sonderpolsterung Buffalo Anthrazit, beledertes Armaturenbrett, Sitzheizung vorne und hinten, Xenon, Standheizung, 6-fach CD-Wechsler, Autotelefon, originale 20-Zoll-Alpina-Felgen (ohne Bordsteinschäden), elektronische Dämpfer (EDC), Doppelverglasung, elektrische Sitze vorne und hinten, Sonnenrollos, TV-Funktion und noch einiges mehr.