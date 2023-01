Optisch erkennt man den B5 GT am stärker ausgeprägten Frontsplitter und an den kleinen Flügelchen an der Frontschürze – den sogenannten Canards. Die bekannten "Alpina Classic 20"-Felgen (20 Zoll) gibt es für den B5 GT in der Farbe "Marron Volciano" plus passendem "B5 GT"-Schriftzug im Felgenbett. Neben den Standardfarben "Alpina-Blau" und "Alpina-Grün" bietet Buchloe für den B5 GT folgende Sonderlacke an: "Petrol Mica", "Verde British Racing", "Kreide", "Imolarot", "Daytonaviolett" und "Arctic Race Blue".