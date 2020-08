Alpina B7: Test, V8-Motor, Achtzylinder, V12, Preis, 7er

Großer Gleiter: Trotz seines Sportpotenzials reist es sich im B7 so luxuriös wie in einem normalen 7er.

Hinterm Steuer ist der Alpina B7 einmit all seinen bekanntenund seinem. Vorne wie hinten räkelt man sich auf, mit dem die klimatisierten undbezogen sind. Auf Knopfdruck wird der Innenraum angenehm verschattet, und egal ob am Volant oder imentspannt sitzend, gleitet die Landschaft im Wunschtempo an einem vorbei. Wer sichgönnen will, der ist beim Alpina B7 zweifelslohne genau richtig. Zumindest wenn er sich mit acht Zylindern arrangieren kann. Das hat auch einen Vorteil an der Kasse: Mit einem Preis vonist dererheblich günstiger als der BMW M 760 Li, der aktuell bei 173.512 Euro startet.