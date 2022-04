AUTO BILD hat für Sie die besten Autopflege-Deals herausgesucht!

Der Auto-Frühjahrsputz kann dank der Amazon-Oster-Angebote 2022 günstig ausfallen: Aktuell gibt es beim Versandriesen viele Autopflegeprodukte von Sonax, Dr. Wack, Meguiar's und anderen Herstellern mit satten Rabatten.

Amazon-Oster-Angebote 2022: Dr. Wack-Produkte mit sattem Rabatt



Zoom Die Lederpflege von Dr. Wack ist nur eines von vielen Pflegeprodukten, die gerade günstig bei Amazon erhältlich sind.



Für weiches Leder und eine originale Farbtiefe soll die A1 Lederpflege von Dr. Wack sorgen. Die Lederpflege mit Jojobaöl ist laut Hersteller für alle Glatt- und Kunstleder geeignet. Aktuell gibt es das Produkt mit 35 Prozent Nachlass für 11,61 Euro bei Amazon zu kaufen.

Weitere Dr. Wack-Pflegeprodukte mit satten Rabatten gibt es bei Amazon . Ein Kratzer im Lack ist ärgerlich. Abhilfe verspricht hier das A1 Nano Kratzer Polish-Set von Dr. Wack. Hierbei handelt sich es um eine Politur zur Entfernung von Feinkratzern aus Lacken und lackierten Kunststoffen. Dank der Amazon-Oster-Angeboten ist das Kratzer-Entferner-Set aktuell mit 17 Prozent für 10,13 Euro anstatt für 12,20 Euro erhältlich.

Sonax-Produkte stark reduziert



Zoom Dank der Amazon Oster-Angebote gibt es Pflegeprodukte von Sonax gerade besonders günstig.



Der Sonax Extreme Felgenreiniger Plus ist nicht nur Testsieger des AUTO BILD-Felgenreiniger Tests 2021 (überzeugte mit guter Materialverträglichkeit und einfacher Anwendung), er ist auch gerade mit 16 Prozent Rabatt bei den Amazon-Oster-Deals erhältlich. Anstatt für 46,70 gibt es den Felgenreiniger im Fünf-Liter-Kanister für nur 39,01 Euro.

Rabatt von 32 Prozent, den es dank der Amazon-Oster-Angebote auf die "Lackpflege für zwischendurch" gibt, wie der Sonax Xtreme Brillant Shine Detailer beworben wird.



Das Lackfinish verbessern und für einen brillanten Tiefenglanz sorgen – das verspricht der Sonax Xtreme Brilliant Shine Detailer. Statt 14,99 Euro gibt es den Detailer in der 750-Milliliter-Sprühflasche gerade für nur 10,20 Euro. Das ist ein Rabatt von 32 Prozent, den es dank der Amazon-Oster-Angebote auf die "Lackpflege für zwischendurch" gibt, wie der Sonax Xtreme Brillant Shine Detailer beworben wird.

Weitere Sonax-Produkte mit satten Rabatten finden Sie bei Amazon. Verwitterte Lackschichten abtragen, leichte Kratzer entfernen und für eine intensive Farbauffrischung sorgen: Das sind nur ein paar Eigenschaften, die das Sonax Xtreme Polish+Wax 3 Hybrid NTP haben soll. Aktuell gibt es den Allrounder mit 41 Prozent Nachlass in den Amazon-Oster-Deals, was eine Preisersparnis von 8,18 Euro bedeutet.

Schnäppchen-Alarm bei Autoglym

Zoom Produkte von der britischen Firma Autoglym sind momentan stark vergünstigt bei Amazon zu haben.



Der britische Autopflege-Spezialist Autoglym präsentiert sich zu den Oster-Angeboten 2022 bei Amazon mit einer Vielzahl an günstigen Produkten. Das Autoglym Lederpflegebalsam ist aktuell mit einem Rabatt von 36 Prozent bei Amazon im Angebot. Der Autoglym Polar Wash Reinigungsschaum für Haushaltsdruckreiniger (2,5-Liter-Kanister) wurde um 32 Prozent reduziert und kostet aktuell nur 11,05 Euro. Um den Lack nach der Wäsche zu versiegeln, bietet sich das Autoglym Keramik Lackversieglungsspray an, das dank der Amazon-Oster-Angebote statt mit 16,52 Euro mit 13,67 Euro zu Buche schlägt. Weitere Autoglym-Deals sind bei Amazon zu finden.

Amazon-Oster-Angebote: Autopflege von Meguiar's

Zoom Das Meguiar's Quik Clay Detailing System ist bei Amazon gerade mit fast 12 Euro Rabatt erhältlich.



Das amerikanische Traditionsunternehmen Meguiar's bietet seit über 100 Jahren Pflegeprodukte rund ums Auto an. Unter den Amazon-Oster-Angeboten finden sich unter anderem Polituren und Wachse mit Rabatten von bis zu 41 Prozent.

Die Meguiar's Ultimate Polish Hochglanzpolitur soll als letzter Schritt vor dem Wachsen für maximalen Glanz & Reflexion sorgen. Reichhaltige Polituröle sollen einen satten Nass-Glanz erzeugen und feinste Wirbelkratzer eliminieren. Für nur 13,59 Euro ist die Politur aktuell bei Amazon erhältlich. Das entspricht einem Preisnachlass von 41 Prozent.

Das NXT Generation Tech Wax 2.0 soll Meguiar's technologischer Durchbruch in der Lackpflege sein. Die Anwendung soll einen sehr guten Tiefenglanz und brillant leuchtende Farben hervorrufen. Laut Meguiar's bietet das Tech Wax 2.0 zudem Schutz gegen Oxidation, Korrosion, UV-Strahlung und Oberflächenabnutzung. Bei Amazon findet man das Produkt im Moment bereits für 18,96 Euro. Bei einer UVP von 31,90 Euro bedeutet das eine Ersparnis von 41 Prozent.

Das Meguiar's Quik Clay Detailing System umfasst den Meguiar's Quik Detailer und die Meguiar's Quik Clay. In Kombination sollen die beiden Produkte schnell und schonend Verschmutzungen wie beispielsweise Baumharz, Sprühnebel und Industriestaub beseitigen. Aktuell ist das Set bei Amazon um 11,94 Euro reduziert und somit für 17,96 Euro erhältlich. Weitere Meguiar's-Produkte mit satten Rabatten finden Sie bei Amazon .

Pflegeprodukte von 3M günstig bei Amazon

Zoom Die 3M Hochglanz-Maschinenpolitur ist etwas für Autopflege-Profis – und bei Amazon gerade mit 17 Prozent Rabatt erhältlich.



3M ist schon seit langer Zeit eine etablierte Marke, was Autozubehör, Lackierbedarf und Autopflegemittel angeht. Bis zu 37 Prozent Rabatt gibt es momentan dank der Amazon-Oster-Angebote auf Pflegeprodukte von 3M:

Die Anti-Hologramm-Politur 3M Perfect-it III soll, wie der Name es bereits verrät, schnell und sicher Hologramme aus dem Lack entfernen. Besonders geeignet soll sie auch für dunkle Lacke sein. Aktuell ist sie bei Amazon mit 37 Prozent Nachlass für 34,85 Euro erhältlich – die UVP liegt eigentlich bei 55,18 Euro.

Die 3M Perfect-it Hochglanz-Maschinenpolitur ist für den professionellen Einsatz in der Lackierwerkstatt gedacht, kann aber natürlich auch bei Autopflege-Profis Verwendung finden. Aktuell gibt Amazon auf die Politur in der Einliter-Flasche 17 Prozent Rabatt , was den Preis von 35,98 Euro auf 28,37 Euro drückt.

Die Perfect-it III Feinschleifpaste der Marke 3M soll oxidierte Lackschichten entfernen und für ein Hochglanz-Finish sorgen. Das Einliter-Gebinde ist momentan im Rahmen der Amazon-Oster-Deals um 26 Prozent günstiger erhältlich. Statt 41,53 Euro werden hier nur noch 30,70 Euro fällig. Weitere 3M-Produkte mit satten Rabatten finden Sie bei Amazon .

