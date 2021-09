W er noch günstiges Werkzeug sucht, um den Hobbykeller oder die Schraubergarage aufzurüsten, der sollte nun einen Blick zum Versandriesen er noch günstiges Werkzeug sucht, um den Hobbykeller oder die Schraubergarage aufzurüsten, der sollte nun einen Blick zum Versandriesen Amazon werfen. Heute starten die Amazon September Deals , die bis zum 14. September laufen und mit vielen heißen Schnäppchen locken – auch in Sachen Werkzeug. Um Überblick zu verschaffen, hat AUTO BILD für Sie die besten Werkzeug-Deals herausgesucht!

Amazon September Deals: Werkzeug Bosch Professional GWS 22-230 JH Preis: 85,99 Euro* Bosch Professional 18-Volt-Akkuschrauber Preis: 130,00 Euro* BGS 6056 Werkzeugkasten Preis: 102,99 Euro* BGS 67301 Radlager-Werkzeug Preis: 74,99 Euro* BGS 2292 Steckschlüssel-Satz Preis: 77,99 Euro* Bosch Hochdruckreiniger Preis: 73,99 Euro* Bosch Bit-Set Preis: 6,99 Euro* Bosch Schwingschleifer PSS 250 AE Preis: 45,99 Euro* *Amazon-Preise Stand: 06.09.2021, 10:30 Uhr *Amazon-Preise Stand: 06.09.2021, 10:30 Uhr

Amazon September Deals: Bosch Professional-Werkzeug im Angebot

Wer auf der Suche nach Werkzeug von Bosch Professional ist, der kann dank der Amazon September Deals richtig Geld sparen. So ist zum Beispiel der Winkelschleifer GWS 22-230 JH, der eine Leistung von 2200 Watt bietet, für 85,99 Euro im Angebot. Das sind fast 30 Euro Ersparnis! Fast 35 Euro spart man beim Kauf des 18-Volt-Akkuschraubers von Bosch Professional. Für 130,00 Euro sind neben dem Akkuschrauber noch zwei Akkus und eine Tragebox im Preis inbegriffen. Doch das waren noch nicht alle Werkzeugdeals von Bosch-Professional: Bei Amazon finden Sie noch viele weitere Schnäppchen.

BGS-Werkzeug günstig bei Amazon

Auch auf das Werkzeug der Firma BGS gibt es satte Rabatte. Besonders interessant ist die 86-teilige, tragbare Metall-Werkzeugbox. Der Inhalt reicht vom Schrauberzieher über Zangen bis zum Steckschlüsselsatz – die Werkzeugkiste beinhaltet also alles, was das Schrauberherz begehrt. Die passgenauen Einlagen sorgen dafür, dass es in der Werkzeugkiste nicht zum Chaos kommen wird. Erhältlich ist die Werkzeugbox für 102,99 Euro – das sind 25 Prozent Ersparnis! Wenn das Radlager an Ihrem Auto schon das Lied vom Tod singt, dann ist das Radlager-Werkzeug der Firma BGS interessant, das aktuell für 74,99 Euro im Angebot ist. Das sind 136,37 Euro Ersparnis gegenüber der UVP! Fast 15 Euro spart man beim Kauf des 192-teiligen Steckschlüssel-Sets der Firma BGS. Weitere Schnäppchen finden Sie bei Amazon.

Im Angebot: Günstiges Bosch-Werkzeug

Mehr als die Hälfte des UVP-Preises kann man beim Kauf des Hochdruckreinigers von Bosch in der 125-Bar-Variante sparen. Statt 159,99 Euro kostet der Hochdruckreiniger, der von Hand betrieben wird, nun nur 73,99 Euro. Ebenfalls mit einer Ersparnis von 50 Prozent lockt das 32-teilige Bit-Set der Firma Bosch. Statt 14,05 Euro ist es nun für nur 6,99 Euro erhältlich. Wer seinem Auto einen neuen Anstrich verpassen will, der kann den Bosch Schwingschleifer PSS 250 AE für fast die Hälfte des UVP-Preises kaufen. Der Schwingschleifer ist mit einem 250 Watt-Motor und einer Staubabsaugung mit Micro-Filterbox ausgestattet. Anstatt für 89,99 Euro ist der Schwingschleifer nun für 45,99 Euro erhältlich. Noch mehr günstiges Werkzeug gibt's im Amazon-Deal.