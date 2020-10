W

as haben ein Kugelschreiber und ein V8-Motor von AMG gemeinsam? Richtig, den Sound! Mercedes hat nämlich den legendären AMG-Sound aufgenommen und in einen Kulli gepackt. Auf Knopfdruck ertönt das Gänsehaut-erregende Blubbern eines Sportwagens. Damit ist einem die Aufmerksamkeit in jedem Meeting sicher.