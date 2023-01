Ob sich beispielsweise Fahrer eines DB9 im iQ-Halbbruder wirklich wohlfühlen, darf zumindest bezweifelt werden. Dank der umfassenden Aufwertung des Innenraums wirkt das Aston Martin-Emblem im Kühlergrill zumindest nicht ganz fehl am Platz.

Der Cygnet hat nur 23.5000 Kilometer auf der Uhr

Und genau dieser Seltenheitswert macht den Reiz des Kleinstwagens aus. Denn mit einem 1,3-Liter-Motor mit 98 PS kann der besondere Aston Martin nur bedingt in Sachen Performance punkten.

Als außergewöhnliches Stück in der Fahrzeugsammlung bietet sich der im Dezember 2011 erstmals zugelassene Cygnet allerdings durchaus an. Denn mit gerade einmal 23.550 Kilometer auf der Uhr hält sich die Laufleistung auch noch in Grenzen.