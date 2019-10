Audi A1 Quattro: Gebraucht-Deal des Tages

V

Zur Wahl steht beim Audi A1 Quattro nur diese Farbkombination.

on allen kleinen A1 ist er der stärkste: Mit dem A1 Quattro bietet Audi das Topmodell seiner Kleinwagen-Baureihe an.Der lediglich 2012 gebaute A1 Quattro ist jedoch aufund auf dem Gebrauchtwagenmarkt eine echte Seltenheit.Unser entdecktes Exemplar aus dem Autohaus Werner Beier kommt selbstverständlich in der ausschließlich für das Sondermodell erhältlichen Farbe "Gletscherweiß Metallic" mit passenden gletscherweißen 18-Zoll-Leichtmetallrädern. Als Kontrast dazu gibt es unter anderem ein schwarzes Dach, einen schwarzen Singleframe-Grill sowie einen schwarzen Diffusor. Abgedunkelte Front-Seitenscheiben der zweifarbige Flügel am Heck, die zwei polierten Endrohre sowie rote Stegen in den Scheinwerfern verleihen dem Zweitürer seine sportliche Optik und heben ihn von seinen zivilen Brüdern ab. Passend zu den beeindruckenden Eckdaten sowie der auffälligen Erscheinung ist auch der Innenraum sportlich gestaltet. Es gibt S-Sportsitze, Edelstahlkappen, ein unten abgeflachtes Multifunktionslenkrad sowie einen Aluminium-Schaltknauf.