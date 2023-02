Unter Brüdern die Führungsrolle innezuhaben, ist Ehre und Bürde zugleich. Die zweite Auflage des Audi A1 baut wie der VW Polo 6 auf dem MQB-A0-Baukasten auf und nutzt die Technologie-Möglichkeiten des weitverzweigten VW -Konzerns so intensiv wie sonst kein zweiter. Dass klein nicht automatisch billig bedeutet, wird leider auch beim Blick in den Gebrauchtwagenmarkt deutlich.

Unser im Juli 2019 erstmals zugelassener Testwagen vom Autohus in Gyhum bei Bremen soll mit einigen Extras und 40.615 Kilometern auf der Uhr noch 24.980 Euro kosten. Gemessen an seiner Größe war der in modisches "Tiomangrün" gehüllte Ingolstädter neu fast schon sündhaft teuer. Als 35 TFSI (früher 1.5 TFSI) mit S-tronic-Doppelkupplungsgetriebe und allerlei S-line- und Digital-Gadgets summierte sich der Neupreis damals auf 37.965 Euro.