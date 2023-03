Als Audi 1999 den kompakten A2 in Aluminium-Leichtbauweise auf den Markt brachte, gab es anfangs eher wenig Zuspruch. Für die Kritiker war das aerodynamisch ausgeklügelte Fahrzeug schlichtweg nicht schön genug, und auch den Ansatz der maximalen Effizienz konnte Anfang der 2000er nicht jeder nachvollziehen.

Mittlerweile ist der A2 nicht nur aufgrund der hohen Spritpreise aber äußerst gefragt. Allerdings ist der in Deutschland über 93.000-mal neu zugelassene Ingolstädter aktuell nur noch selten zu bekommen. Vor allem dann, wenn man ein Exemplar sucht, das möglichst wenige Kilometer auf dem Buckel hat und dementsprechend in einem hervorragenden Zustand ist. Aber das Angebot von Steinbeck Automobile in Forst zeigt, dass es die Nadel im Heuhaufen noch gibt.