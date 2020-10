Gebrauchtwagen mit Garantie 13.449 € Audi A4 2.0 TDI Avant Attraction, Diesel 121.502 km 121.502 km 110 kW (150 PS) 110 kW (150 PS) 06/2015 06/2015 Anfragen Audi A4 2.0 TDI Avant Attraction, Diesel + 48163 Münster, Knubel GmbH & Co. KG, Betrieb Münster-Süd VW Zum Inserat Diesel, 4.6 l/100km (komb.) CO2 119 g/km* In Kooperation mit

In Münster (Nordrhein-Westfalen) steht aktuell einaus dem Jahr 2015 für gut 13.000 Euro zum Verkauf. 2015 kostete dieses Modell in der Ausstattungslinie "Attraction" noch 34.350 Euro. Der Audi in "Monsungrau-Metallic" ist bishergelaufen., die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 200 km/h. Geschaltet wird per Hand. Laut Inserat hatte der Wagen. Der Audi kommt in der Ausstattungslinie "Attraction" und ist relativ simpel ausgestattet. Klimaautomatik, Alufelgen und Tempomat sind an Bord. Insgesamt macht der Wagen auf den ersten Blick einen. 13.449 Euro (inklusive Gebrauchtwagengarantie) ruft der Händler für den Wagen auf. Er ist scheckheftgepflegt, HU und AU werden vor der Übergabe erneuert.