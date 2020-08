In Kooperation mit

Wuchtig: Monumentaler Armaturenträger. Verarbeitung? Perfekt, wie gewohnt.

Audi

Wagen

Derist bishergelaufen. Seinund beschleunigt den BenzinerDie Höchstgeschwindigkeit liegt beiGeschaltet wird per Hand. Laut Anzeige hatte der WagenDerkommt in der komfortablen Ausstattungslinie "Ambiente", ist umfangreich ausgestattet und verfügt über eine, einund. Zahlreiche Assistenzsysteme wieundsind ebenfalls an Bord. Insgesamt macht derauf den ersten Blick einen sehr gepflegten Eindruck. Er wirkt weder patiniert noch allzu stark gebraucht. 12.950 Euro (inklusive Gebrauchtwagengarantie) ruft der Händler für den Wagen auf. Er ist scheckheftgepflegt und die HU/AU wird beim Kauf erneuert.