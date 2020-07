I

Gebrauchtwagen mit Garantie 14.080 € Audi A4 3.0 TDI Avant Ambition quattro, Diesel 143.073 km 143.073 km 180 kW (245 PS) 180 kW (245 PS) 08/2015 08/2015 Anfragen Audi A4 3.0 TDI Avant Ambition quattro, Diesel + Zum Inserat Diesel, 5.9 l/100km (komb.) CO2 165 g/km* In Kooperation mit

m Jahr 2007 kam derauf den Markt. Der Mittelklasse-ist ein Multitalent: Imfährt man fast sowie imund beinahe sowie in der– das alles in Kombination mit einerAlserfreut deraußerdem In Gera (Thüringen) steht nun ein mit 245 PS ordentlich motorisierter, aber günstiger Audi A4 Avant 3.0 TDI Ambition quattro für 14.080 Euro als Gebrauchtwagen zum Verkauf. In der Basisausstattung kostete dieses Modell 2015 noch stolzeDerinwurde im August 2015 zum ersten Mal zugelassen und ist damit einer letzten produziertender Baureihe B8. Im September 2015 wurde schon seinauf der IAA der Öffentlichkeit präsentiert. Derist bishergelaufen.die den Wagen inauf Tempo 100 beschleunigen. DerLaut Inserat hatte das Fahrzeugruft der Händler für denauf. Dafür wird viel geboten: Derkommt in der, dieundbeinhaltet. Dazu kommen, eineineundAuch multimedial ist derauf der Höhe der Zeit, mit Assistenzsysteme wieundsind ebenfalls an Bord. Insgesamt macht derauf den ersten Blick einen. Schäden sind auf den Fotos nicht zu erkennen. Der Wagen wirkt weder patiniert noch allzu stark gebraucht. Laut Händler ist derHU und AU werden vor der Übergabe erneuert.