Unser im September 2015 erstmals zugelas­sener Audi A4 Avant 2.0 TDI gehört zu den letzten gebauten Exem­plaren der Generation B8 . Neu kostete er vernunftbetont konfiguriert und mit wenigen Extras laut Schwacke­ Datenbank 45.285 Euro: Neben MMI­-Navi­gation samt sieben Zoll großem Infotainmentbildschirm sind Sitz­heizung, Tempomat, Komfortkli­maautomatik, Mittelarmlehne und Xenonscheinwerfer an Bord. Doch nicht die eher schlichte Ausstat­tung, sondern die hohe Laufleis­tung drückt den Preis.

A4

Enorme 292.785 Kilometer notiert der di­gitale Zähler. Optisch kann der bei einem IT­-Dienstleister laut Navi ­Liste offenbar in ganz Norddeutschland eingesetztesein bewegtes Vorle­ben nicht verleugnen. Mehrere Beulen am rechten Kotflügel, an den linken Türen und am rechten hinteren Radlauf so­ wie verkratzte Stoß­fänger zeugen von sorgloser Nutzung und geringer opti­scher Pflege. Auch die 17­-Zoll-­ Alufelgen wir­ken durch Brems­staub optisch arg mit­genommen.