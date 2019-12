Mit einem 272 PS starken V6-TDI unter der Haube ist der schicke Ingolstädter jedoch alles andere als langweilig. Als Gebrauchter rückt der starke A4 Avant auch bei Interessenten in den Fokus, denen der Business-Gleiter sonst zu teuer wäre.

Mit Allradantrieb, Automatik und dem bärenstarken Sechszylinder-Diesel ist der A4 ein idealer Langstreckenbegleiter.



Wer aktuell einen Audi A4 Avant mit Sechszylinder Allradantrieb und über 250 PS konfiguriert, landet bei mindestens 53.000 Euro. Unser entdecktes Exemplar erfüllt all diese Vorgaben und kommt zudem noch in der sportlichen S-Line. Das drei Jahre alte Fahrzeug hatte lediglich einen Besitzer und ist komplett scheckheftgepflegt. An Bord des A4 Avant 3.0 TDI sind Einparkhilfen, ein Head-up-Display , ein Multifunktionslenkrad, Navi , Sitzheizung sowie Xenon-Scheinwerfer. Damit die Optik und das Fahrgefühl auch zur Leistung des A4 passen, gibt es ein Sportpaket, Sportsitze sowie 18 Zoll große S-Line-Alufelgen. Mit 25.450 Euro ist das rund 67.770 Kilometer gefahrene Exemplar auch ein richtig fairer Deal.