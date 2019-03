E

in 22-jähriger Audi-Fahrer suchte sich am Abend des 19. Februar den falschen Gegner für ein illegales Autorennen aus. Auf einer Landstraße bei Osterholz-Scharmbeck forderte der Mann ausgerechnet eine Zivilstreife der Polizei zu einem Geschwindigkeitsduell heraus. Offenbar ahnte er nicht, wer da im anderen Fahrzeug saß. Zunächst zeigten sich die Beamten nicht abgeneigt, ließen den Hobby-Racer gewähren. Als dieser dann seinen Audi A4 (Baureihe B7) in der 70er-Zone auf über 150 km/h beschleunigte, beendeten die Polizisten das "Rennen" und stoppten den Raser