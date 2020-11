B

ei seiner Markteinführung im Sommer 2005 fuhr er in seiner ganz eigenen Liga: Die Modellpflege des Audi A8 (Generation D3) hatte unter anderem einen 4,2 Liter großen V8-Diesel im Angebot. " Rekorddiesel aus Ingolstadt " titelte AUTO BILD damals.Heute ist diese Bestmarke lange überholt. So treibt der Top-TDI im aktuellenmit satten 435 Pferdestärken an. Wer die älteren-Modelle wegen ihrer weichen Proportionen schätzt, auf die rund 100 PS mehr aber nicht verzichten mag, der könnte hier fündig werden:Die Ende 2005 erstmals zugelassene Luxuslimousine hat einen V8 mit zwei VTG-Turboladern unter der Haube und leistet dank MTM-Tuning satte 430 PS!