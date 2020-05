Der schwarze A8 kommt schlicht, aber edel daher. Matrix-LED-Scheinwerfer sorgen für optimale Lichtverhältnisse.

A8

Doch wie so oft hat das scheinbar perfekte Angebot mindestens einen Haken. Bei diesemfällt zunächst ins Auge, dass der Händler. Außerdem wird der Wagen nicht als scheckheftgepflegt angeboten, was potenzielle Käufer ebenfalls abschrecken könnte. Dafür wirbt der Verkäufer aber mit, außerdem ist wie bei allen Fahrzeugen im AUTO BILD-Gebrauchtwagenmarkt eine Garantie im Preis inbegriffen. Was Alter und Laufleistung angeht, fährt der 2016 gebautemit 89.100 Kilometern auf durchschnittlichem Niveau – verglichen mit ähnlichen Angeboten. Alles andere als durchschnittlich ist allerdings der, zur Produktionszeit zwischen 2013 und 2017 der stärkste Serien-V8, denfür denim Angebot hatte. SatteDrehmoment sorgen für Temposchübe, auf die so mancher Sportwagen neidisch wäre. In Kombination mit Allradantrieb und Achtgang-Tiptronic schiebt die zwei Tonnen schwere Limousine in 4,5 Sekunden auf 100 km/h, bei 250 wirft die Elektronik den Anker.