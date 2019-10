Audi A8 W12 6.3 FSI exclusive: Gebraucht, Preis

oll, voll, voll: Das liest man oft in Inseraten zu Luxusfahrzeugen. Bei diesem Audi A8 L W12 bekommt der Begriff Vollausstattung eine ganz neue Bedeutung!

Schon bei der Motorisierung wurde das große Kreuz gesetzt. Wem der mindestens 147.900 Euro teure S8 plus zu sportlich oder zu kurz war (den S8 plus gab es nie mit langem Radstand),Der Zwölfzylinder des A8 hat mächtige 6,3-Liter Hubraum und immerhin 500 PS und 625 Nm maximales Drehmoment. Trotz über zwei Tonnen Leergewicht beschleunigt der Audi in 4,7 Sekunden auf 100 km/h. Bei 250 km/h greift die Elektronik ein.