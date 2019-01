Wenn der e-tron in Wirklichkeit beschleunigt, zieht auch das Raumschiff im Spiel kräftig an. Disney Games and Interactive Experiences entwickelt wurde. Und jetzt kommt der Clou: Beginnt das Spiel, fährt auch der e-tron auf der Rennstrecke los und die virtuellen Spielinhalte passen sich in Echtzeit an die Fahrbewegungen des Autos an: Fährt das Auto eine enge Kurve, so umkreist der Spieler in der virtuellen Realität ein gegnerisches Raumschiff. Beschleunigt der Fahrer den Audi e-tron, beschleunigt auch das Raumschiff im Game. Bei dem Spiel hilft man Iron-Man und Rocket von den Guardians of the Galaxy bei einer Weltraummission. "Marvel’s Avengers: Rocket’s Rescue Run" heißt das Spiel, das vonand Interactive Experiences entwickelt wurde. Und jetzt kommt der Clou: Beginnt das Spiel, fährt auch der e-tron auf der Rennstrecke los und: Fährt das Auto eine enge Kurve, so umkreist der Spieler in der virtuellen Realität ein gegnerisches Raumschiff. Beschleunigt der Fahrer den Audi e-tron, beschleunigt auch das Raumschiff im Game.

Wird einem dabei nicht kotzübel?

Viel Spaß und keine Übelkeit beim ersten Test. Die Illusion ist perfekt und der Unterhaltungswert groß, was sicherlich auch an der fabelhaften Grafik des Spiels liegt. Dabei hatte der AUTO BILD-Reporter vorher noch Sorgen, weil bei ihm VR oft Übelkeit mit sich bringt. Da hier aber visuelles und gefühltes Erlebnis synchron laufen, ging es dem Magen gut. So würden sich über VR auch herkömmliche Filme, Serien oder Präsentationen mit einem viel geringeren Risiko fu Nicht eine Sekunde hat man beim Testlauf daran gedacht, in einem Auto zu sitzen., was sicherlich auch an der fabelhaften Grafik des Spiels liegt. Dabei hatte der AUTO BILD-Reporter vorher noch Sorgen, weil bei ihm VR oft Übelkeit mit sich bringt.So würden sich über VR auch herkömmliche Filme, Serien oder Präsentationen mit einem viel geringeren Risiko fu x308 ;r Reiseübelkeit betrachten lassen. Sehr Magenfreundlich.

Offene Plattform für Spiele, Filme, Dokus und mehr

Dank offener Plattform sollen Spiele, Filme, Dokus und mehr produziert werden. offene Plattform kommerzialisieren wird. Diese Plattform soll künftig allen Autoherstellern und Content- Entwicklern zur Verfügung stehen. Audi zeigt mit diesem Spiel nur eine Möglichkeit, wie Unterhaltung künftig in Fahrzeugen aussehen könnte. Und die Angebote der Zukunft gehen weit über Musikhören oder Filme auf dem Tablet schauen hinaus. Alles ist denkbar: Arcade Gamse, Unterwasserabenteuer, Weltraumerkundungen, Lehrfahrten durch eine historische Stadt oder den Blutkreislauf. Für diesen neuen Unterhaltungssektor hat Audi über die Tochtergesellschaft Audi Electronics Venture GmbH das Start-up holoride GmbH mitgegründet, das diese neue Unterhaltungsform über einekommerzialisieren wird. Diese Plattform soll künftig allen Autoherstellern und Content- Entwicklern zur Verfügung stehen.

Innerhalb der nächsten drei Jahre will holoride die neue Unterhaltungsform mithilfe handelsüblicher VR-Brillen für Passagiere auf dem Rücksitz auf den Markt bringen. Mit dem weiteren Ausbau der Car-to-X-Infrastruktur könnte langfristig auch das Verkehrsgeschehen Teil des Erlebnisses werden: Stopps an der Ampel wären dann unerwartete Hindernisse in der Handlung oder würden ein Lernprogramm mit einem kurzen Zwischenquiz unterbrechen.

Neues Geschäftsfeld

Natürlich wird es Audi dabei nicht nur um Unterhaltung gehen. Im Vordergrund steht sicherlich der sich neu eröffnende Markt. Der Gaming-Sektor hat längst vorgemacht, wie man mit Spielen und Downloads ordentlich Kasse machen kann. Ein Geschäftsfeld, das erst recht mit dem autonomen Fahren florieren könnte.

Neue Perspektive aufs Auto