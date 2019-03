S

pektakuläre Verfolgungsjagd über die A8. Auf der Flucht vor der Polizei setzte der Fahrer eines schwarzen Audi sogenannte Krähenfüße (vier spitze, aneinandergeschmiedete Nägel) ein, um die Verfolger abzuschütteln. Dann entkam er über die österreichische Grenze. Das unglaubliche Szenario spielte sich in der Nacht zum 6. März ab: Gegen 0.20 Uhr wollte eine Polizeipatrouille in Bergen (Bayern) einen "hochmotorisierten" Audi mit österreichischem Kennzeichen kontrollieren, der ortseinwärts unterwegs war. Doch als er angehalten werden sollte, gab der Fahrer plötzlich Gas und warf zudem ein paar Krähenfüße aus dem Fenster, um die Verfolgung zu unterbinden. Der Streifenwagen konnte dem Flüchtigen zunächst trotz der verstreuten Hindernisse folgen. Als der Audi auf der Autobahn 8 in Richtung Salzburg Vollgas gab, mussten die Beamten die Verfolgung abbrechen. Die Reifen des Polizeiautos waren zu stark beschädigt.