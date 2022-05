Kleider machen Leute! Das gilt nicht nur in Gottfried Kellers gleichnamiger Erzählung, sondern auch und besonders bei SUV -Modellen aus der Premium-Liga. Die erste Audi-Q3 -Generation startete 2011 und wurde trotz Nobelzuschlägen gegenüber ihrem Technikzwilling VW Tiguan schnell zum Verkaufserfolg. Die hohe Nachfrage hält auch vier Jahre nach Auslaufen des Modells bei gebrauchten Exemplaren an.

Unser Testwagen vom Autohus in Gyhum (bei Bremen) hat das Sport-Paket, schimmert in edlem Gletscherweiß metallic und stammt aus der Ende 2014 vorgestellten Facelift-Baureihe. Neu kostete das Kompakt-mit dem in jeder Lebenslage völlig ausreichenden 150-PS-Benziner (inklusive kaum spürbarer Zylinderabschaltung und Abgasnorm Euro 6) sowie einigen Extras laut Schwacke-Datenbank im November 2017 happige 43.175 Euro. Jetzt wäre er mit 146.627 Kilometern auf der Uhr für 18.980 Euro zu haben. Lohnt sich der Deal?