er mächtige Audi Q8 ist das teuerste aller Q-Modelle und das erste SUV-Coupé der bayerischen Premium-Marke. Erst 2018 auf den Markt gebracht, ist der Rivale von BMW X6 und Mercedes GLE Coupé noch kaum in den Gebrauchtwagenbörsen zu finden, und wenn doch, dann auf Neupreis-Niveau. Der liegt beim Q8 bei mindestens 74.900 Euro für den 45 TDI mit 231 PS , für den 50 TDI quattro mit Tiptronic und 286 PS sind mindestens 77.900 Euro fällig. Und dabei bekäme man den Q8 quasi nackt! Bedient man sich aus der umfangreichen Aufpreisliste, treibt man den Preis schnell ins Sechsstellige. Informiert man sich auf der Audi-Website, werden einem Neuwagen zwischen 90.000 und 110.000 Euro angeboten. Jetzt bietet allerdings ein Autohaus im württembergischen Kehl das Edel-SUV im Neuzustand an – und zwar deutlich günstiger als normal. Laut Händler steht das Modell Q8 50 TDI quattro frei konfigurierbar ab 64.488 Euro zum Verkauf und liegt damit rund 13.500 Euro unter dem Listenpreis!

Der Q8 50 TDI in Drachenorange kommt bullig mit Fake-Blenden daher.

Die Serienausstattung des Audi Q8 ist ordentlich. So sind LED-Scheinwerfer , quattro, 19-Zoll-Felgen, Adaptiv-Fahrwerk und Zwei-Zonen-Klimaautomatik immer an Bord. Bei diesem Angebot gibt der Verkäufer sogar noch reichlich Sonderausstattung an, dazu gehören ein Soundsystem mit zehn Lautsprechern und 6-Kanal-Verstärker, schwarze, beheizte Ledersitze und diverse Fahrassistenzsysteme wie Einparkhilfe und Berganfahr-Assistent. Wem das noch nicht reicht, der kann das edle SUV-Coupé noch etwas edler bestellen: Farben und Ausstattungsoptionen können individuell angepasst werden. Das gilt nicht für die Motorisierung des angebotenen Q8. Hier steht nur die Diesel-Variante 50 TDI mit 3,0-Liter-V6 und 286 PS zur Auswahl, eine Acht-Stufen-Automatik gibt die Kraft an alle vier Räder weiter. Die Tempowerte sind angesichts von über zwei Tonnen Gewicht in Ordnung: den Spurt von 0 auf 100 absolviert das Audi-Schlachtschiff in 6,3 Sekunden, bei 245 km/h ist Schluss. Angenehm niedrig ist der Verbrauch : selbst bei ambitionierter Fahrweise schluckt der Q8 kaum mehr als zehn Liter Diesel