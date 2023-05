Audi nennt den e-tron jetzt Q8 und hat ihn damit in den Strom der Zeit und die gültige Nomenklatur der vier Ringe eingeordnet. Dass ihm die Acht zuteilwird, ist konsequent, denn mit 4,91 Meter ist er oberhalb von Q4 und einem zu erwartenden Q6 die Wuchtbrumme der elektrischen SUV-Reihe.

Und so fällt es schwer in einem Q8 e-tron über Raumnot zu sprechen. Das gilt sowohl für die vorderen Plätze als auch für die zweite Reihe. Zugegeben, Fahrer und Beifahrer sitzen auf den sportlichen Einzelsitzen deutlich besser als die Hinterbänkler.

Zoom Am Heck des Q8 55 e-tron gibt es keine großen Veränderungen zum Vorgänger. Bild: Sven Krieger / AUTO BILD

Wirklich leiden müssen Fondreisende nicht. Es sei denn, sie sind auf der Suche nach einem USB-Port zum Laden der elektronischen Endgeräte. Die gibt es nicht, dafür aber eine 12-Volt Steckdose. Das ist so verwunderlich wie die Kunststoffoberseiten der Türtafeln. Würde gar nicht ins Gewicht fallen, wenn der Test-Q8 55 e-tron nicht mit 98 890 Euro zu Buche schlagen würde.

Bei Kameraspiegeln sparen

Mindestens 1600 Euro kann sparen, wer auf die Kameraaußenspiegel verzichtet, die ihr Bild auf einen Monitor in den Türinnenverkleidungen übertragen. Eine aus mehreren Gründen suboptimale Erfindung: Statt des gelernten Blicks nach Links und Rechts in die Seitenspiegel muss den Kopf zusätzlich gesenkt werden. Das projizierte Bild zeigt, verwirrend viel von der Gegenfahrbahn und die Geschwindigkeit nahender Fahrzeuge ist in der Projektion kaum einzuschätzen.

Zoom Das Bild der Außenspiegelkamera des Audi Q8 e-tron ist technisch sicher eine Innovation, praktisch ist es hingegen nicht. Bild: Sven Krieger / AUTO BILD

Auch die Menüführung der beiden Touchscreens in der Mittelkonsole ist nicht optimal. Um den unteren Monitor, der vorzugsweise zur Bedienung der Klimaautomatik dient, ohne Zucken nutzen zu können, hat Audi eine sehr schöne Handauflage erfunden. Die ist auch hilfreich, wenn das untere Touchpad zur Schreibfläche für die Navigationsdaten wird. Einfacher wäre es dennoch, den Zielort einzutippen. Das dafür nötige digitales Keyboard wird aber aus Sicherheitsgründen während der Fahrt nicht angeboten. Also krakelt man die Buchstaben, während der Blick zwischen Straße, Fingerarbeit und Navigationsanzeige wandert auf den Bildschirm.

Leistung satt: 408 PS und ein 664 Nm

Der clevere Leser denkt jetzt an die Sprachsteuerung. Und die ist gar nicht so schlecht. Wie in jeder Kommunikation gibt es Missverständnisse, aber im Prinzip kann der Fahrer hier zielsicher die Temperatur wechseln oder das Reiseziel einsprechen.

Zoom Das Raumgefühl und die Sitze in Audi Q8 55 e-tron sind richtig gut. Bild: Sven Krieger / AUTO BILD

Wer es einfach mag, der spiegelt das Smartphone über Bluetooth und nutzt die dort verfügbaren Navigationsprogramme.

Versöhnen kann der Q8 mit seinem fahrerischen Können. Motorisch hat sich mit Blick auf den Vorgänger nichts verändert. Ein Motor an der Vorder- einer an der Hinterachse sorgen nicht nur für Allradantrieb, sondern auch für eine Systemleistung von 408 PS und ein maximales Drehmoment von 664 Newtonmetern.

Zoom Die Ladekabel im Frunk lassen mehr Platz im Kofferraum des Audi Q8 55 e-tron. Bild: Sven Krieger / AUTO BILD

Eine Kombination, die den 2,6 Tonnen schweren Elektriker in 5,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h anschiebt. Mit dieser Leistung spurtet der Ingolstädter dann auch ohne Mühe auf abgeregelte 200 km/h.

Fahrzeugdaten Modell Audi Q8 55 e-tron quattro Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart vorn und hinten Abzweigung Abzweigung Systemleistung Abzweigung Abzweigung Dauerleistung Abzweigung Abzweigung Drehmoment vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Systemdrehmoment Abzweigung Abzweigung Batterietyp Abzweigung Abzweigung Batteriekapazität nutzbar Abzweigung Abzweigung max Ladeleistung (AC/DC) Abzweigung Abzweigung Ladezeit 10-80% (DC) Abzweigung Abzweigung Ladeanschluss Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Reichweite* Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Spurweite vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Grundpreis Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis (wird gewertet) Abzweigung Asynchronelektromotoren 300 kW (408 PS) 158 kW (214 PS) 309/355 kW 664 Nm Lithium-Ionen 106 kW 22/170 kW 31 Minuten v. links (CCS), v. rechts Typ 2 24,4 kWh 582 km 200 km/h Einganggetriebe Scheiben/Scheiben 255/50 R20 H 9,5 x 21'' Brigestone Alenza 001 67 dB(A) 1800/750 80 kg 569–1637 l 4915/1937–2189**/1633 mm 2928 mm 1655/1655 mm 85.300 Euro 98.980 Euro

Und weil der Dicke nicht nur schnell auf Touren kommt, sondern Dank seiner Luftfederung mit geregelten Dämpfern und einer direkten Lenkung absolut leichtfüßig alles überrollt, was sich ihm an Ungemach auf der Straße in den Weg stellt, ist der Pilot auf der Langstrecke geneigt, 160 km/h, als Reisegeschwindigkeit zu wählen. Den Innenraum, erreicht lediglich das Surren der E-Motoren, ansonsten herrscht Stille.

Zoom Dank einer Höhe von nur 1,63 Meter wirkt der Audi Q8 55 e-tron nicht so massig, wie andere SUV in dieser Klasse. Bild: Sven Krieger / AUTO BILD

Schweigen dürfen wir nicht über den Durchschnittsverbrauch. Der lag nach AUTO-BILD-Messungen im Drittelmix bei 26,48 kWh und ließ eine Gesamtreichweite von 427 Kilometern zu. An einer Schnellladestation lässt sich der netto 106 kWh leistende Akku mit 170 kW in etwa 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden.

Messwerte Modell Audi Q8 55 e-tron quattro Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung 0–180 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung v./h. Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130 km/h Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Sparverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch

Durchschnitt der 155-km-Testrunde (Abweichung zur WLTP-Angabe) Abzweigung Abzweigung Sportverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 (lokal) Abzweigung Abzweigung Reichweite Abzweigung 2,6 s 5,6 s 8,5 s 13,1 s 17,7 s 2,5 s 3,1 s 2650/530 kg 51/49 % 12,3/12,2 m 665 mm 34,5 m 34,2 m 53 dB(A) 61 dB(A) 67 dB(A) 19,3 kWh /100 km 26,5 kWh /100 km (+9 %) 34,6 kWh /100 km 0 g/km 427 km



Blickt man jetzt noch in den Kofferraum, der 469 bis 1637 Liter fasst, kann man dem Stromer auch noch eine umfängliche Alltagstauglichkeit testieren. Wäre da nicht der Einstiegspreis von stattlichen 85.300 Euro.