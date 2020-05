imitierte Sondermodelle haben keinen Wertverlust , sondern werden als Gebrauchtwagen sogar immer teurer? Okay, dieses Phänomen ist vor allem bei limitiertenundzu beobachten.Der Audi R8 LMX kam im Sommer 2014 auf den Markt und war das finale Sondermodell der ersten Generation. Gleichzeitig war der LMX das erste Serienauto mit Laserlicht (noch vor dem). Pro Scheinwerfer wurde dabei ein Laser-Modul verbaut, das ab 60 km/h aktiv wird und das LED-Fernlicht unterstützt. Doch dieses technische Highlight war noch nicht alles.Das sind 45 PS mehr als beim normalenund noch mal zehn PS mehr, als der auf 333 Stück limitiertezu bieten hat. Für den Sprint auf 100 km/h gibteine Zeit von nur 3,4 Sekunden an, bei 320 km/h Topspeed ist Schluss.

Optisch ist der. Ein Großteil der 99 Exemplare wurde in der Farbe "Arablau Kristalleffekt" ausgeliefert, es waren aber auch andere Farben erhältlich. Im Innenraum haben alleklappbare Schalensitze, auf Wunsch mit sepangblauen Kontrastnähten und lackierten Rückseiten.Neben dem Laserlicht gehörten auch die Carbon-Keramikbremsen mit roten Bremssätteln, spezielle 19-Zöller und eine Sportabgasanlage zur Serienausstattung. 2014 betrug der Grundpreis 210.000 Euro!

Das es sich beim LMX um ein Facelift-Modell handelt, ist das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe S-tronic Serie.

DasEs handelt sich um ein unfallfreies Fahrzeug, das auch mit Gebrauchtwagen-Garantie plus verkauft wird. Der LMX ist in "Arablau" lackiert und scheint den Fotos nach zu urteilen in einem sehr guten Zustand zu sein.Aktuell werden gleich mehrere LMX angeboten, und schnell wird klar, dass dieser LMX noch nicht mal das günstigste Schnäppchen ist: Modelle mit höherem Kilometerstand aus privater Hand werden teilweise sogar für weniger als 100.000 Euro angeboten.