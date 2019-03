D

as war ein Schock für Ex-Schönheitskönigin Alicia Melina Kummer: Am 22. März 2019 ließ die Hamburger Soko Autoposer wegen eines angeblich zu lauten Auspuffs ihren pinkfarbenen Audi R8 abschleppen . Die 30-Jährige, die singt und als Profiboxerin erfolgreich ist, sagte der BILD-Zeitung , der Klappenauspuff sei vom TÜV abgenommen und sogar im Fahrzeugschein eingetragen. Wie ihr Auto vom Abschlepper aufgeladen wurde, dokumentierte sie in einer Instagram-Story . Der Wagen wird jetzt technisch untersucht. Kummer musste mit der Bahn nach Buchholz in der Nordheide zurückfahren.