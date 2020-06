D

R8 V10 plus

Gebrauchtwagen mit Garantie 115.890 € Audi R8 5.2 Coupe V10 plus quattro, Benzin 42.890 km 42.890 km 449 kW (610 PS) 449 kW (610 PS) 12/2016 12/2016 Anfragen Audi R8 5.2 Coupe V10 plus quattro, Benzin + Zum Inserat Benzin, 12.3 l/100km (komb.) CO2 287 g/km* In Kooperation mit

Audi

R8 V10

R8

Lamborghini Huracán

R8

R8 V10 performance

Audi

R8

R8 V10

R8 V10 plus

Lamborghini Huracán

R8

R8 V10 performance

ieser gebrauchte Audi R8 V10 plus ist nicht von der Stange! Auf den ersten Blick wirkt er fast schon dezent, doch im Innenraum hat der Erstbesitzer zahlreiche Kreuze bei "Audi exclusive"-Features gesetzt.Mit dem R8 stieg2006 in die Riege der Supersportwagen auf. Doch erst mit dem 2009 präsentierten(5,2-Liter-V10 mit 525 PS ) passte die Leistung auch zur extra sportlichen Optik des. Spätestens mit der seit 2015 erhältlichen zweiten Generation, die technisch eng mit demverwandt ist, zweifelt niemand mehr an der Performance des. Seit 2019 ist der 620 PS starkemit 331 km/h das schnellste Serienmodell von. ZSeit Februar 2019 ist dasFacelift erhältlich, das vor allem an überarbeiteten Schürzen zu erkennen ist. Doch das ist noch nicht alles: Im Zuge der Modellpflege bekam der Supersportwagen auch mehr Leistung: Die Basisversion leistet 570 PS und der umbenannte620 PS.