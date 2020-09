er Audi R8 ist ein echter Traumwagen – mit einem 620 PS starken V10-Saugmotor, wunderschönem Sound und extrem sportlicher Optik. Doch der Neupreis von 165.714 Euro ( V10 performance ab 196.420 Euro) machte ihn für viele Sportwagenfans unerreichbar.Die zweite Generation desmit der internen Bezeichnung 4S ist seit 2015 erhältlich. Im Vergleich zum Vorgänger wurde die etwas schmalbrüstige V8-Version gestrichen. Stattdessen gab es zum Marktstart zwei Motorisierungen: Denmit 540 PS und denmit 610 PS. Beide setzen auf den gleichen 5,2-Liter-V10-Saugmotor, Allradantrieb und eine Siebengang-S-tronic. Zwischen 2017 und 2018 botzudem denmit reinem Hinterradantrieb an. Seit 2019 ist das Facelift desauf dem Markt, das neben einer aufgefrischten Optik mehr Leistung und eine neue Nomenklatur aufweist: Das Basismodell erstarkte von 540 PS auf 570 PS, derheißt seitdemund wartet mit 620 PS auf.

Der große Heckflügel ist der Hingucker des Aerokit 1. Das Aerokit 2 ist übrigens deutlich dezenter.

Der V10 leistet 610 PS und 560 Nm, was für 330 km/h Topspeed reicht. Der Sprint auf 100 km/h ist in nur 3,2 Sekunden erledigt, was eindrucksvoll belegt, dass dernoch immer mit den meisten aktuellen Supersportwagen mithalten kann.