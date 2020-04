E

in Fünfzylinder-Turbo mit 400 PS , verpackt in einem Auto der Kompaktklasse : Diese reizvolle Kombination bietet nur der Audi RS 3 Die zweite Generation desheißt intern 8VA und wird seit 2015 angeboten. Genau wie sein Vorgänger wird auch der aktuellemit dem jetzt schon legendären 2,5-Liter-Fünfzylinder-Turbo angeboten. Anfangs leistete der Fünfender 367 PS und 465 Nm, was für eine Beschleunigungszeit von 4,3 Sekunden auf 100 km/h reichte. Alsdas Facelift mit 381 PS nachlegte, wargefordert.Wichtig: Anfang 2019 gab es eine erneute Überarbeitung, die hauptsächlich die Abgasnorm betrifft. Seit diesem Zeitpunkt wird dermit Otto-Partikelfilter (OPF) ausgeliefert. Das bedeutet: Er erfüllt Euro 6d-Temp, ist aber auch deutlich leiser als die Modelle ohne OPF.